Fransa'dan Müslümanlara skandal tehdit!

İslam'ı hedef alan karikatürler nedeniyle büyük tepki çeken Paris yönetimi, bu kez ülkesindeki yabancıları tehdit etti. İçişleri Bakanı Darmanin, "Bir aile, çocuğunun öğretmeninden karikatürleri kullanmamasını isterse, sınır dışı edilebilir." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de skandal sözlere imza attı.

Darmanin, İslam'ı hedef alan karikatürlerin okullarda gösterilmesi konusundaki ısrarını sürdürdü. Ülkesindeki yabancıları açıkça tehdit etti.

SINIR DIŞI EDİLEBİLİRLER

Darmanin, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin çocuklara gösterilmemesini istemenin baskı olacağını iddia etti. Bunu talep eden yabancıların sınır dışı edilebileceğini söyledi:

"İfade hürriyeti konusu işlenirken,bir öğretmene bu tip karikatürleri kullanma denildiğinde, bu tür bir baskının cezai yaptırımı olacaktır. Bu suçtan yargılanıp da hüküm giyen yabancılar sınır dışı edilebilir."

Fransa, İslam'ı hedef alan yazı ve karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu iddia ediyor. Paris yönetimi, Cumhurbaşkanı Macron ve Eğitim Bakanı'nı eleştiren yazıların sansürlemesi nedeniyle de "ikiyüzlü" davranmakla suçlanıyor.