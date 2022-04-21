21 Nisan 2022, Perşembe
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Fransa'da seçim yarışı iyice kızıştı! Macron ve Le Pen canlı yayında kozlarını paylaştı!
Fransa'da 24 Nisan pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce adaylar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi.