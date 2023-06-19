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Fransa’da okulda namaz tartışması! Fransız bakan Müslümanları hedef aldı

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 14:33
Fransa eğitim bakanının "Okullarda öğrencilerin namaz kılması laikliği tehlikeye atıyor" sözlerine tepkiler sürerken, genç kızların okullarda giydiği uzun elbise "abaya"ların da yasaklanması gündemde. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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