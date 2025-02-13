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Fransa’da bara el bombası atıldı: 2’si ağır 12 yaralı

Fransa’da bara el bombası atıldı: 2’si ağır 12 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 09:31
Fransa'nın Grenoble kentindeki bulunan bara bomba atıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerine vali ve savcılık yetkilileri de gitti. Patlamanın bara atılan el bombasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Fransa’da bara el bombası atıldı: 2’si ağır 12 yaralı
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