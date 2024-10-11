11 Ekim 2024, Cuma
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Fitch beklentiyi açıkladı: Milton Kasırgası küresel sigorta sektörünü çok büyük zarara uğratacak

Fitch beklentiyi açıkladı: Milton Kasırgası küresel sigorta sektörünü çok büyük zarara uğratacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 01:47
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 50 milyar dolara kadar sigortalı kayba neden olabileceğini bildirdi.
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