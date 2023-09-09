Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olan depremde çok sayıda bina yıkıma uğradı. Ekipler enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken; 1037 kişinin yaşamını yitirdiğin öğrenildi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan sosyal medya adresinden Fas'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.