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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

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Giriş: 09.09.2023 18:24
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olan depremde çok sayıda bina yıkıma uğradı. Ekipler enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken; 1037 kişinin yaşamını yitirdiğin öğrenildi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan sosyal medya adresinden Fas'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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