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Ermenistan'ın Terter'e attığı yasaklı fosforlu top mermileri imha edildi

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Giriş: 03.11.2020 21:43
Güncelleme:03.11.2020 21:49
Ermenistan ordusu tarafından atılan Terter'e atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan 2 beyaz fosforlu top mermisi uzman ekipler tarafından patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarda ağır kayba uğrayan Ermenistan, savaş suçu işleyerek sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Ermenistan ordusu tarafından sabah saatlerinde Terter'e bağlı Eskipara köyünün yakınlarındaki boş araziye atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan 2 adet 122 milimetrelik beyaz fosforlu top mermisi düşerek patlamadı.

Boş araziye düşerek patlamayan 2 beyaz fosforlu top mermisi akşam saatlerinde Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları tarafından patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlama sonucu etrafı dumanlar sardı.

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