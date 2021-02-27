27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ermenistan'da kaos büyüyor! Sarkisyan'dan Paşinyan'a veto

Ermenistan'da kaos büyüyor! Sarkisyan'dan Paşinyan'a veto

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2021 17:24
Güncelleme:27.02.2021 17:25
Son dakika haberleri... Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın genelkurmay başkanını görevden alınması yönündeki kararını veto etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın genelkurmay başkanının görevden alınması yönündeki kararını reddetti.

Ermenistan'da genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu 60 general geçtiğimiz perşembe günü bir muhtıra yayınlayarak hükümetin istifa etmesini istemişti.

Paşinyan, yaşananları bir darbe girişimi olarak tanımlayarak destekçilerini sokağa çağırmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Ermenistan'da kaos büyüyor! Sarkisyan'dan Paşinyan'a veto
Ermenistan'da kaos büyüyor! Sarkisyan'dan Paşinyan'a veto
Onların umudu bu atölyede!
Onların umudu bu atölyede!
ABD işgali genişliyor! PKK'ya drone üssü
ABD işgali genişliyor! PKK'ya drone üssü
Orta Doğu’da güç savaşları! Kan ve acı adresi Körfez Savaşı
Orta Doğu’da güç savaşları! Kan ve acı adresi Körfez Savaşı
Tepkiler büyüyor! Yaptırım talebi
Tepkiler büyüyor! Yaptırım talebi
Cemal Kaşıkçı'nın katili belli oldu!
Cemal Kaşıkçı'nın katili belli oldu!
Son dakika: ABD Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini kimin verdiğini açıkladı! Kritik raporda Prens Selman vurgusu!
Son dakika: ABD Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini kimin verdiğini açıkladı! Kritik raporda Prens Selman vurgusu!
İtalya'da aşı krizi! Durduruldu
İtalya'da aşı krizi! Durduruldu
Hocalı'da acı ilk günkü gibi taze
Hocalı'da acı ilk günkü gibi taze
Papa neden Irak’a gidiyor?
Papa neden Irak’a gidiyor?
Almanya'da Türk işçilerden açlık grevi!
Almanya'da Türk işçilerden açlık grevi!
Okula silahlı baskın! Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı
Okula silahlı baskın! Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ