Ermenistan'da kaos büyüyor! Sarkisyan'dan Paşinyan'a veto

Son dakika haberleri... Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın genelkurmay başkanını görevden alınması yönündeki kararını veto etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın genelkurmay başkanının görevden alınması yönündeki kararını reddetti.

Ermenistan'da genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu 60 general geçtiğimiz perşembe günü bir muhtıra yayınlayarak hükümetin istifa etmesini istemişti.

Paşinyan, yaşananları bir darbe girişimi olarak tanımlayarak destekçilerini sokağa çağırmıştı.