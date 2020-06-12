Ermeni asıllı sunucu Osmanlı'ya dil uzatınca Lübnan sokakları karıştı |Video

Lübnan'da bir televizyon kanalında Ermeni asıllı sunucu Osmanlı ve Türkiye hakkında çirkin sözler sarf etti. Bunun üzerine Lübnan'ın Türkiye dostu halkı sokağa döküldü. Televizyon binasının önünde toplanan Lübnanlılar 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atarak Türkiye'ye desteklerini gösterdi. BU gelişme üzerine televizyon kanalı yetkilileri ordudan destek isterdi. Provokatör sunucu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Lübnan'da Ermeni asıllı bir televizyon sunucusu Osmanlı Türkiye'ye dil uzattı.

Lübnan halkı sokakları Türk bayraklarıyla donatıp, Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Lübnan'da TV sunucusu Neshan Der Haroutian, canlı yayında Osmanlı ve Türkiye cumhuriyeti hakkında çirkin sözler sarf etti.

Konuğu Arap Birliği Partisi lideri Viam Vehhabnu'yu da kışkırtarak Türkiye aleyhine propaganda yaptırdı.

Bu sırada izleyenlerden biri, programa gönderdiği mesajla sunucunun Türkiye düşmanlığı yapmasına tepki gösterdi.

Irkçı sunucu ise kendisini uyaran izleyiciyi canlı yayında tehdit etti.

Kaba bir üslupla "ben buradayım. adamsan buraya gel" diye seslendi.

Sunucunun bu tehtidi lübnan genelinde büyük tepki topladı.

Binlerce Türkiye sevdalısı ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla, televizyon kanalının önünde toplandı.

Bunun üzerine büyük korku yaşayan sunucu ve kanal yetkilileri, acilen ordudan yardım istedi.

Lübnan ordusu televizyon binasının önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Irkçı sunucunun Türkiye ve Osmanlı'ya karşı hakaret içen sözleri hakkında soruşturma açıldı.

Lübnanlı avukatlar yaptıkları açıklamada "Ermeni sunucu kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle,

Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerine yer verdi.