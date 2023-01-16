Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk! Termometreler bu şehirde -50 derece

Dünyanın en soğuk şehri Rusya’da bulunan Yakutsk'a… Burada termometrelere baktığınızda sıfırın altında 40'ı dereceyi görmek pek mümkün değil. Şehrin sakinlerine göre ısınmak için tek çare ise kat kat giyinmek.

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