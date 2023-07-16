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Dünyada bu hafta neler oldu? En çok neler konuşuldu? | 7. gün

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Giriş: 16.07.2023 14:11
Güncelleme:16.07.2023 14:11
Bir hafta 7 gün dünya için hem çok uzun hem de çok kısa bir süre. Bir haftada dünyada pek çok şey olabiliyor. Ama olanları değerlendirmek için biraz da zaman gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında bu hafta neler konuşuldu? Detaylar Elif Saatçıoğlu’nun sunumuyla “7. gün” programında.
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
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