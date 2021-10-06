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Çin ve Tayvan arasında "hava sahası" gerilimi

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Giriş: 06.10.2021 13:58
Asya'da yeni bir gerilimin fitili ateşlendi. Tayvan geçen hafta, Çin'e ait uçakların hava güvenlik bölgesini ihlal ettiğini duyurmuştu. O ihlallerin ardından konuşan Tayvan Savunma Bakanı, gerilimin 40 yıldır olmadığı kadar yükseldiğini söyledi. Çin basını ise savaş uyarısı yaptı. "Tayvan ateşle oynuyor. " yorumuna yer verildi.
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