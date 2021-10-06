Çin ve Tayvan arasında "hava sahası" gerilimi

Asya'da yeni bir gerilimin fitili ateşlendi. Tayvan geçen hafta, Çin'e ait uçakların hava güvenlik bölgesini ihlal ettiğini duyurmuştu. O ihlallerin ardından konuşan Tayvan Savunma Bakanı, gerilimin 40 yıldır olmadığı kadar yükseldiğini söyledi. Çin basını ise savaş uyarısı yaptı. "Tayvan ateşle oynuyor. " yorumuna yer verildi.

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