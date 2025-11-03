Çin lideri Şi'nin "casusluk" şakası güldürdü

Çin Devlet Başkanı Şi, 11 yılın ardından ilk kez Güney Kore'yi ziyaret etti. Asya-Pasifik zirvesi kapsamında bir araya geldiği Güney Kore Cumhurbaşkanına, iki cep telefonu hediye etti. Ancak tarihi görüşmeye damgasını vuran detay ise Şi'nin salonda kahkahalara yol açan "casusluk" şakası oldu. İşte o anlar…

