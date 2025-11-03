03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Çin lideri Şi'nin "casusluk" şakası güldürdü
Çin lideri Şi’nin casusluk şakası güldürdü

Çin lideri Şi'nin "casusluk" şakası güldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 14:42
Çin Devlet Başkanı Şi, 11 yılın ardından ilk kez Güney Kore'yi ziyaret etti. Asya-Pasifik zirvesi kapsamında bir araya geldiği Güney Kore Cumhurbaşkanına, iki cep telefonu hediye etti. Ancak tarihi görüşmeye damgasını vuran detay ise Şi'nin salonda kahkahalara yol açan "casusluk" şakası oldu. İşte o anlar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin lideri Şi’nin casusluk şakası güldürdü
Sudan’ın Faşir kentinde neler oluyor?
Sudan'ın Faşir kentinde neler oluyor?
Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor
Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor
Çin lideri Şi’nin casusluk şakası güldürdü
Çin lideri Şi'nin "casusluk" şakası güldürdü
New York Müslüman Başkan’a çok yakın!
New York Müslüman Başkan'a çok yakın!
İsrail basınında Türkiye itirafı
İsrail basınında Türkiye itirafı
HDK milisleri, Sudan’da binlerce sivili katletti
HDK milisleri, Sudan'da binlerce sivili katletti
Kuzey Kore’de savaş hazırlıkları!
Kuzey Kore'de savaş hazırlıkları!
Trump’tan Maduro’ya: günleri sayılı
Trump'tan Maduro'ya: günleri sayılı
Pasaport damgasındaki Ağrı Dağı kalktı
Pasaport damgasındaki Ağrı Dağı kalktı
Helikopterden inen Ukrayna askerlerine pusu
Helikopterden inen Ukrayna askerlerine pusu
Trump’tan Nijerya’ya saldırı hazırlığı: Birçok planımız var
Trump'tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı: Birçok planımız var
Ülkelerin aklı zorlayan yasakları
Ülkelerin aklı zorlayan yasakları
Daha Fazla Video Göster