Cemal Kaşıkçı raporuna tepkiler büyüyor! ABD’li siyasilerin Bin Selman’a yaptırım talebi

ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapora rağmen, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulamaması tepkilere neden oldu. Onlarca açıklama yapıldı, tek bir mesaj vardı. Eli kanlı bir yönetici cezasız kalmamalı.