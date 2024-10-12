BM askerlerine İsrail saldırısı! BM: İsrail ordusu Lübnan’dan derhal çekilmeli

İsrail güçleri, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) ana üssünde bulunan bir gözetleme kulesine ateş açtı. Saldırıda iki asker yaralandı. İsrail ordusunun BM'ye ait güvenlik kameralarını, kasten ateş açarak imha ettiğini açıklayan UNIFIL, "Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı, uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ağır bir ihlâlidir" dedi. Öte yandan bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında anlattı. İşte detaylar…

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