Beyrut sokakları yine karıştı

4 Ağustos'ta Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye ziyareti göstericileri ateşledi ve günlerdir süren ayaklanma devam ediyor. Binlerce gösterici Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Lübnan'daki patlamanın ardından halk sokağa döküldü, siyasetçileri istifaya devam etti. Lübnan siyasetindeki birçok ismin istifa etmesine rağmen halkın öfkesi dinmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Beyrut'taki patlama sonrasında ülkeye ziyareti halkı daha da ateşledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİYLE ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

Beyrut'ta hükümete karşı ayaklanan halk, sokakları savaş alanına çevirdi. Vatandaşları kontrol etmeye çalışan güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalar her geçen gün artarak devam ediyor.

Öfkeli göstericiler Beyrut'taki Şehitler Meydanı'ndan toplanarak sokakları savaş alanına çevirdi.