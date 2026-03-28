Batı medyasında 'siyonist' algı operasyonu

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırım ve son olarak İran ile yaşanan savaş, Batı medyasının çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD ve Avrupa merkezli medya kuruluşları, İsrail'in kanlı saldırılarını ve sivil katliamlarını görmezden gelerek açık bir algı operasyonuna imza atıyor. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren uzmanlar, Siyonist aklın kontrolündeki medyanın yaşanan vahşeti meşrulaştırma çabasına ve İsrail'i sahte senaryolarla mağdur gösterme oyununa dikkat çekti.