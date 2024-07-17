Barış adımları adam Macaristan Başbakanı Orban’a AB’den boykot

Barış adımları atan Rusya ve Ukrayna arasında köprü olma çabasından olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın AB Dönem Başkanlığı tartışılıyor. Öyle ki Avrupa Birliği tarihinde bir ilk yaşandı. Macaristan'a Orban’ın Rusya ziyareti nedeniyle boykot uygulanmaya başlandı.

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