17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Barış adımları adam Macaristan Başbakanı Orban’a AB’den boykot
Barış adımları atan Rusya ve Ukrayna arasında köprü olma çabasından olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın AB Dönem Başkanlığı tartışılıyor. Öyle ki Avrupa Birliği tarihinde bir ilk yaşandı. Macaristan'a Orban’ın Rusya ziyareti nedeniyle boykot uygulanmaya başlandı.