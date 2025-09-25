Baltık’ta tansiyon bir kez daha yükseldi! Almanya: Rus uçağı gemilerimizi taciz etti

Rusya'nın son dönemde NATO hava sahasına yönelik ihlalleri sıklaştı. Son ihlal Almanya ile oldu. Almanya Savunma Bakanı bir Rus uçağının Alman fırkateynini iki kez taciz ettiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

