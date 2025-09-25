25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Baltık'ta tansiyon bir kez daha yükseldi! Almanya: Rus uçağı gemilerimizi taciz etti
Baltık’ta tansiyon bir kez daha yükseldi! Almanya: Rus uçağı gemilerimizi taciz etti

Baltık'ta tansiyon bir kez daha yükseldi! Almanya: Rus uçağı gemilerimizi taciz etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 15:52
Rusya'nın son dönemde NATO hava sahasına yönelik ihlalleri sıklaştı. Son ihlal Almanya ile oldu. Almanya Savunma Bakanı bir Rus uçağının Alman fırkateynini iki kez taciz ettiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Baltık’ta tansiyon bir kez daha yükseldi! Almanya: Rus uçağı gemilerimizi taciz etti
Abbas BMGK’dan dünyaya seslendi: Gazze Filistin’in ayrılmaz parçasıdır
Abbas BMGK'dan dünyaya seslendi: "Gazze Filistin'in ayrılmaz parçasıdır"
Baltık’ta tansiyon bir kez daha yükseldi!
Baltık'ta tansiyon bir kez daha yükseldi!
İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği!
İspanya ve İtalya'dan Sumud'a donanma desteği!
Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası
Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası
İran ajanları İsrail’e nasıl sızdı?
İran ajanları İsrail'e nasıl sızdı?
Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti
Trump-Epstein arkadaşlığı heykelle taçlandı!
Trump-Epstein "arkadaşlığı" heykelle taçlandı!
Biden’a otomatik kalem şoku!
Biden'a otomatik kalem şoku!
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği
İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği
Almanya ile Fransa arasında uçak gerilimi!
Almanya ile Fransa arasında uçak gerilimi!
Danimarka’da drone alarmı!
Danimarka'da drone alarmı!
Daha Fazla Video Göster