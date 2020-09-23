BAE'nin tetikçisi Dahlan örgütüne operasyon: Filistin’deki adamları tutuklandı

Filistin’de darbe hazırlığında olan BAE’nin tetikçisi Muhammed Dahlan’ın ekibine operasyon yapıldı. Batı Şeria’da gözaltına alınan onlarca isim arasında el Fetih yetkilisi General Salim Safiyya ve el-Fetih Devrim Yüksek Konseyi üyesi Haytham el-Halabi’nin de bulunduğu belirtiliyor. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman geçen hafta Mahmut Abbas yerine Dahlan’ı tercih edeceklerini belirterek darbeyi itiraf etmişti.

Filistin'de güvenlik birimlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Ortadoğu'da karanlık faaliyetlerde bulunan ve darbe hazırlığında bulunan Filistin asıllı Muhammed Dahlan'ın Batı Şeria'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlediği ve onlarca ismin gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında Filistin'de el-Fetih hareketinde önemli konumlarda bulunan isimlerin de bulunduğu belirtildi.



The New ARab internet sitesinin haberine göre, operasyonlar sonucu gözaltına alınan Dahlan'a bağlı yedi üst düzey el-Fetih yetkilisi arasında General Salim Safiyya ve el-Fetih Devrim Yüksek Konseyi üyesi Haytham el-Halabi'nin de bulunduğu belirtildi. Öte yandan Dahlan örgütüne yönelik operasyonların BAE-İsrail "normalleşme" anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından başladığı ve düzinelerce kişinin gözaltında olduğu bildirildi. Dahlan örgütünün el-Fetih'te konrtolü ele geçirme girişiminde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Muhammed bin Zayed

Geçtiğimiz hafta ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail'le masaya oturmayı reddeden ve Körfez ülkelerinin "normalleşme" anlaşmalarına sert tepki gösteren Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas yerine Muhammed Dahlan'ı tercih edeceklerini belirterek, Filistin yönetimini hedef alan darbe girişimini ifşa etmişti. Yeni Şafak'ın haberine göre, BAE ve İsrail'in uzun süredir Dahlan'ı Mahmud Abbas yerine geçirmek amacıyla planlamalar yaptığı da biliniyor. Türkiye geçtiğimiz aylarda, Muhammed Dahlan'ın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki rolü nedeniyle 'kırmızı bülten' talebinde bulunmuştu.



FİLİSTİN'DEN İSRAİL TEPKİSİ: ARAP BİRLİĞİ DÖNEM BAŞKANLIĞI'NI BIRAKTI

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, ülkesinin, Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki olarak Arap Birliği Dönem Başkanlığı'ndan feragat etme kararı aldığını belirtti. Maliki, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin Arap Barış Girişimi'ne aykırı olarak İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurdu.