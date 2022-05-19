Avustralya Başbakanı Scott Morrison maçta dengesini kaybedip çocuğun üzerine düştü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, seçim kampanyası için ziyaret ettiği bir futbol kulübünde çocuklarla top oynadı. Maç esnasında talihsiz bir kaza geçiren Avustralya lideri, dengesini kaybederek bir çocuğun üzerine düştü. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

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