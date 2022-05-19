19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avustralya Başbakanı Scott Morrison maçta dengesini kaybedip çocuğun üzerine düştü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison maçta dengesini kaybedip çocuğun üzerine düştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2022 09:31
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, seçim kampanyası için ziyaret ettiği bir futbol kulübünde çocuklarla top oynadı. Maç esnasında talihsiz bir kaza geçiren Avustralya lideri, dengesini kaybederek bir çocuğun üzerine düştü. O anlarda kameralar da kayıttaydı.
Başbakan çocuğun üzerine düştü BAŞBAKAN ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başbakan çocuğun üzerine düştü
Başbakan çocuğun üzerine düştü
Rus Askerleri bölgeden çekiliyor mu?
Rus Askerleri bölgeden çekiliyor mu?
NATO neden İsveç ve Finlandiya’yı istiyor?
NATO neden İsveç ve Finlandiya’yı istiyor?
Irkçı çifte insanlık dersi!
Irkçı çifte insanlık dersi!
Ünlü yıldız yağlarından kurtulmak isterken öldü
Ünlü yıldız yağlarından kurtulmak isterken öldü
UFO videoları gösterildi
UFO videoları gösterildi
İngiltere’de enflasyon rekor kırdı
İngiltere’de enflasyon rekor kırdı
İngiltere’ye Assange’ı ABD’ye iade etmeyin çağrısı
İngiltere'ye "Assange'ı ABD'ye iade etmeyin" çağrısı
Biden’dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler!
Biden'dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler!
Eski futbolcunun ölüme giden atlayışı!
Eski futbolcunun ölüme giden atlayışı!
Rusya’da Mc Donalds yerine Türk döneri
Rusya'da Mc Donalds yerine Türk döneri
Almanya’dan Türkiye açıklaması
Almanya’dan Türkiye açıklaması
Daha Fazla Video Göster