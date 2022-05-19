19 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avustralya Başbakanı Scott Morrison maçta dengesini kaybedip çocuğun üzerine düştü
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, seçim kampanyası için ziyaret ettiği bir futbol kulübünde çocuklarla top oynadı. Maç esnasında talihsiz bir kaza geçiren Avustralya lideri, dengesini kaybederek bir çocuğun üzerine düştü. O anlarda kameralar da kayıttaydı.