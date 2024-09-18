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Avrupa’yı sel vurdu: 20 ölü! Çok sayıda kayıp var

Avrupa’yı sel vurdu: 20 ölü! Çok sayıda kayıp var

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 13:37
Avrupa ülkeleri sel felaketiyle mücadele ediyor. En az 20 kişi hayatını kayberken çok sayıda da kayıp var. Son durumu Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel anlattı.
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