Avrupa’yı sel vurdu: 20 ölü! Çok sayıda kayıp var

Avrupa ülkeleri sel felaketiyle mücadele ediyor. En az 20 kişi hayatını kayberken çok sayıda da kayıp var. Son durumu Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel anlattı.

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