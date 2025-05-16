16 Mayıs 2025, Cuma
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Avrupa’nın İsrail politikası değişiyor! İspanya’dan soykırım çıkışı
Avrupa ülkeleri İsrail'e yönelik politikalarını sertleştiriyor. İspanya Başbakanı İsrail'i soykırımcı olarak tanımladı. İtalya Başbakanı Meloni ise Gazze'de yaşananlara gerekçe getirilemeyeceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da İsrail'in saldırıları için “Utanç verici” ifadesini kullandı.