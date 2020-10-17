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Ateşkes sağlıklı olur mu? Prof.Dr. Enis Tulça A Haber'e konuştu

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Giriş: 17.10.2020 23:10
Güncelleme:17.10.2020 23:32
Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçiçi ateşkesin sağlanması ardından A Haber ekranlarına konuk olan Prof.Dr. Enis Tulça konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Tulça, iki ülke arasındaki ateşkes kararının sağlıklı olacağına inanmadığını belirtirken sorunun çözümü noktasında Türkiye ve Rusya'nın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Prof.Dr. Enis Tulça Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürürlüğe giren ateşkes hakkında A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI NEFER GİBİ DAVRANIYOR

Türkiye'nin yaşadığı bir çevrelenme politikası olduğunu belirten Enis Tulça, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın ve yine Avrupa Birliğinin bu konuya öncülük ettiğini söyledi. Eniş Tulça, Yunanistan Dışişleri Bakanının adeta bir nefer gibi kamera karşısına her geçtiğinde Türkiye'yi hedef gösterdiğini belirtti. Tulça Yunan bakanın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimde bile faturayı Türkiye'ye kesmeye çalıştığını ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ SAVAŞ İÇİNE ÇEKMEK İSTİYORLAR

Batı ülkelerinin Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak hatta Türkiye'yi savaş içine çekme gibi gayreti olduğunu belirten Enis Tulça, bu ülkelerin bayraklarında ay yıldız olan ülkeleri karşı İslamofobik yaklaşımlarına dikkat çekti.

ATEŞKES SAĞLIKLI OLMAZ

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin sağlıklı olacağına inanmadığını ifade eden Tunça, Rusya'nın ateşkes ile ilgili kilit noktada olduğunu belirtti. Enis Tunça iki ülke arasındaki bu gerginliğin Türkiye ve Rusya'nın ağırlığıyla çözülebileceğini söyledi.

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