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Aşırı sıcaklara bağlı ölümler bin 200’ü aştı! Turistler çeşmelere koştu, göller kurudu

Aşırı sıcaklara bağlı ölümler bin 200’ü aştı! Turistler çeşmelere koştu, göller kurudu

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 18.07.2024 17:50
İklim krizinin olumsuz etkilerini her geçen gün biraz daha hisseden dünya bu yıl da kavurucu bir yaza sahne oluyor. 150 yılın en kurak yazının yaşandığı Hindistan'da anormal sıcaklığa bağlı ölümler 200'ü aştı. Meksika'da 170 kişi yine aşırı sıcak nedeniyle öldü. Sırbistan'ın en büyük göllerinden biri de tamamen kurudu. İşte tüm detaylar…
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Aşırı sıcaklara bağlı ölümler bin 200’ü aştı! Turistler çeşmelere koştu, göller kurudu
Aşırı sıcaklara bağlı ölümler bin 200’ü aştı! Turistler çeşmelere koştu, göller kurudu
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