18 Temmuz 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Aşırı sıcaklara bağlı ölümler bin 200’ü aştı! Turistler çeşmelere koştu, göller kurudu
İklim krizinin olumsuz etkilerini her geçen gün biraz daha hisseden dünya bu yıl da kavurucu bir yaza sahne oluyor. 150 yılın en kurak yazının yaşandığı Hindistan'da anormal sıcaklığa bağlı ölümler 200'ü aştı. Meksika'da 170 kişi yine aşırı sıcak nedeniyle öldü. Sırbistan'ın en büyük göllerinden biri de tamamen kurudu. İşte tüm detaylar…