10 Kasım 2025, Pazartesi

Aracına vurunca çileden çıktı! Gergi geri gidip böyle çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 14:28
Görüntüler Honduras'ta kayda geçti. Sokak dardı. Yayalara bile yürüyecek yol yoktu. Motosikletle karşı yönden gelen araç da sıkışarak geçiyorlardı. Sonrasında olanlar oldu. Motosiklet aracın tamponuna çarpınca sinirlenen şoför çileden çıktı. Geri geri giderek motosikletteki 2 kişiye hızla çarptı. Hem motordakiler hem de yol kenarında bekleyen bir kadın ölümden döndü.
