28 Mart 2022, Pazartesi
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Almanya'da Türklerle ilgili skandal ödev
Almanya'nın Duisburg kentindeki Krupp lisesinde "Hansel ve gretel" masalından esinlenerek oluşturulan ve Türkleri rencide eden ifadelerin yer aldığı "Murat ve ayşe" ödevi tepki çekti. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu da konuyu yakın takibe aldığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.