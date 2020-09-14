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Almanya Başbakanı Angela Merkel siyaseti bırakıyor | Almanya'yı neler bekliyor?

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Giriş: 14.09.2020 23:44
Güncelleme:14.09.2020 23:53
Almanya Başbakanı Angela Merkel siyaseti bırakıyor. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidiyor. Peki, Almanya'yı neler bekliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel, Frankfurt'tan aktardı.

Almanya'da 2005'ten beri iktidarda olan Başbakan Angela Merkel siyasete nokta koymaya hazırlanıyor.

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için hazırlıklara başladı.

4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongre yapmayı planlayan komite, seçimi pandemiden dolayı tek güne indirdi.Yeni seçilecek CDU başkanı, partinin Almanya başbakanlığı için öne çıkaracağı aday olma konusunda avantaj sahibi olacak.

MERKEL BİR DAHA ADAY OLMAYACAK

Başbakan Merkel 2005'ten beri iktidarda yer alırken, 2021 Ekim'ine kadar yapılması planlanan Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel'in halefi olmayı istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini duyurmuştu.

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Merkel siyaseti bırakıyor
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