21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanlar gaz krizine ne diyor? Alman vatandaşlar yüksek gaz fiyatından şikayetçi

Almanlar gaz krizine ne diyor? Alman vatandaşlar yüksek gaz fiyatından şikayetçi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2022 12:45
Küresel çapta yaşanan krizler, Avrupa'da enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise, bu krizi en çok hisseden ülkelerden biri oldu. Rus gazına daha fazla bağımlı olan Almanya, krize farklı çözümler de arıyor. A Haber, ülkedeki en önemli sorunlardan birini gaz sorununu Almanlara sordu. İşte cevaplar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanlar gaz krizine ne diyor?
Almanlar gaz krizine ne diyor?
Eşit mesafe rahatsızlığı!
Eşit mesafe rahatsızlığı!
Yüzen restoran Güney Çin Denizi’nde battı!
Yüzen restoran Güney Çin Denizi'nde battı!
Fransa’da Öcalan’a özgürlük sloganları!
Fransa'da "Öcalan'a özgürlük" sloganları!
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
Macron’a seçim şoku!
Macron'a seçim şoku!
Batı Avrupa’da sıcaklık alarmı
Batı Avrupa'da sıcaklık alarmı
Avrupa’da savaşa hazırlanmalıyız
"Avrupa'da savaşa hazırlanmalıyız"
Rus müziği ve kitaplarına yasak
Rus müziği ve kitaplarına yasak
Pentagon’un dahi açıklayamadığı o görüntüler
Pentagon'un dahi açıklayamadığı o görüntüler
Dünyayı sarsan şok ses kaydı
Dünyayı sarsan şok ses kaydı
Ayının başı metal kovaya sıkıştı
Ayının başı metal kovaya sıkıştı
Daha Fazla Video Göster