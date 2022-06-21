21 Haziran 2022, Salı
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Almanlar gaz krizine ne diyor? Alman vatandaşlar yüksek gaz fiyatından şikayetçi
Küresel çapta yaşanan krizler, Avrupa'da enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise, bu krizi en çok hisseden ülkelerden biri oldu. Rus gazına daha fazla bağımlı olan Almanya, krize farklı çözümler de arıyor. A Haber, ülkedeki en önemli sorunlardan birini gaz sorununu Almanlara sordu. İşte cevaplar…