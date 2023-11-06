07 Kasım 2023, Salı
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ABD’li Yahudi senatör Bernie Sanders’tan işgalci İsrail'e sert tepki: Modern tarihin en korkunç anları! Katliamı durdurun
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı katliamda 31. güne girilirken, şiddet tüm hızıyla artarak devam ediyor. ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının durdurulması için çağrıda bulundu. Gazze'de yaşanan korkunç dramı videolu paylaşımda dile getiren Sanders, "Modern tarihin en korkunç anlarından biri! Binlerce insanın daha öldüğünü görmenin eşiğindeyiz, buna artık son verilmedi." dedi.