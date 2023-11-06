07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD’li Yahudi senatör Bernie Sanders’tan işgalci İsrail'e sert tepki: Modern tarihin en korkunç anları! Katliamı durdurun

ABD’li Yahudi senatör Bernie Sanders’tan işgalci İsrail'e sert tepki: Modern tarihin en korkunç anları! Katliamı durdurun

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2023 23:40
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı katliamda 31. güne girilirken, şiddet tüm hızıyla artarak devam ediyor. ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının durdurulması için çağrıda bulundu. Gazze'de yaşanan korkunç dramı videolu paylaşımda dile getiren Sanders, "Modern tarihin en korkunç anlarından biri! Binlerce insanın daha öldüğünü görmenin eşiğindeyiz, buna artık son verilmedi." dedi.
ABD’li Yahudi senatörden katil İsrail’e sert tepki
ABD'li Yahudi senatörden katil İsrail'e sert tepki
Dünya Gazze’ye destek için ayakta
Dünya Gazze’ye destek için ayakta
Katil İsrail uçakları Şifa Hastanesi çevresini bombaladı!
Katil İsrail uçakları Şifa Hastanesi çevresini bombaladı!
FETÖ’nün evlatlığı Kanter’den yeni alçaklık
FETÖ'nün evlatlığı Kanter'den yeni alçaklık
İkiyüzlü BBC’ye Gazze tepkisi!
İkiyüzlü BBC'ye Gazze tepkisi!
İsrail Gazze katliamında 30. gün
İsrail Gazze katliamında 30. gün
Hamburg Havalimanı’nda rehine krizi
Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi
Tüm dünya Filistin için sokaklara döküldü!
Tüm dünya Filistin için sokaklara döküldü!
Katil Bibi’ye yolun sonu gözüküyor!
Katil Bibi'ye yolun sonu gözüküyor!
A Haber yayınında Gazze’de sıcak saatler!
A Haber yayınında Gazze'de sıcak saatler!
Soykırımcı İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor!
Soykırımcı İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor!
İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 488!
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 488!
Daha Fazla Video Göster