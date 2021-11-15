ABD’li rapçi Kanye West’in “Putin” benzetmesi güldürdü

Yakın zamanda adını "Ye" olarak değiştiren ABD’li rapçi Kanye West, sıra dışı açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce kendisi için "Rap dahisi ve üstün zekalı" gibi ifadeler kullanan West bu kez de kendini Rus lider Putin'e benzetti. Bir radyo programında konuşan West'in "Genç Putin gibiyim" yorumu stüdyoda kahkahalara neden oldu.

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