ABD’den yeni YPG adımı! Biden yönetimi teröristleri davet etti!

Afganistan'dan çekilen Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesinde askeri faaliyetlerini artırmış durumda. Washington yönetimi, bölgeyi kontrol eden terör örgütü YPG ile kapsamlı siyasi görüşmelere hazırlanıyor. ABD'nin yeni yönetimi ile beraber Mazlum Kobani'nin Washington'a daveti ve gelinen süreçte Suriye'de terör örgütlerine desteğin artarak süreceği öngörülüyor. İşte tüm detaylar…

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