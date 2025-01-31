31 Ocak 2025, Cuma
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ABD'de uçak faciası: 67 can kaybı! Kaza sabotaj mı? Trump'a mesaj mı veriliyor?
ABD'nin başkenti Washington'da bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada askeri helikopterle çarpıştı. Alev topuna dönen uçak ve helikopter nehre düştü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ancak gün sonunda kötü haberi Başkan Trump verdi ve 67 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Detayları ABD’den gazeteci İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında anlattı.