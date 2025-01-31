31 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD'de uçak faciası: 67 can kaybı! Kaza sabotaj mı? Trump'a mesaj mı veriliyor?
ABD’de uçak faciası: 67 can kaybı! Kaza sabotaj mı? Trump’a mesaj mı veriliyor?

ABD'de uçak faciası: 67 can kaybı! Kaza sabotaj mı? Trump'a mesaj mı veriliyor?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2025 09:41
ABD'nin başkenti Washington'da bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada askeri helikopterle çarpıştı. Alev topuna dönen uçak ve helikopter nehre düştü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ancak gün sonunda kötü haberi Başkan Trump verdi ve 67 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Detayları ABD’den gazeteci İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de uçak faciası: 67 can kaybı! Kaza sabotaj mı? Trump’a mesaj mı veriliyor?
Ruslar Trump için ne düşünüyor?
Ruslar Trump için ne düşünüyor?
İsrail-Hamas rehine takasında 4. tur yarın!
İsrail-Hamas rehine takasında 4. tur yarın!
Paşinyan’ın sözlerine Ermenistan’dan tepki
Paşinyan'ın sözlerine Ermenistan'dan tepki
Kaza sabotaj mı? Trump’a mesaj mı veriliyor?
Kaza sabotaj mı? Trump'a mesaj mı veriliyor?
Esir takasında terör devletine şok!
Esir takasında terör devletine şok!
110 Filistinli aileleriyle kavuşuyor!
110 Filistinli aileleriyle kavuşuyor!
İsrail askerlerinden Filistin halkına sert müdahale!
İsrail askerlerinden Filistin halkına sert müdahale!
Takasta 3. tur! 110 Filistinli özgür
Takasta 3. tur! 110 Filistinli özgür
Hamas: Filistinliler saat 18’de serbest kalacak
Hamas: Filistinliler saat 18'de serbest kalacak
Yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı!
Yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı!
Salwan Momika öldürüldü!
Salwan Momika öldürüldü!
Arbel Yehud’un serbest bırakıldığı anlar
Arbel Yehud'un serbest bırakıldığı anlar
Daha Fazla Video Göster