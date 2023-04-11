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ABD'de silahlı dehşet! En az 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var...

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2023 09:51
ABD'nin Kentucky Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin yaralandığı açıklandı. İşt detaylar...
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