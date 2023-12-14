ABD silah desteğini kamufle etmeye çalışıyor! Yahudi senatörden “Yardımdan vazgeç” çağrısı

Gazze'de yaklaşık 20 bin kişinin katledilmesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden tutum değiştirdi. Biden, "Netanyahu bu hükümeti değiştirmek zorunda" diyerek İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir'i eleştirdi. Ancak ABD'nin istihbarat raporlarına göre İsrail, ilk 6 haftada Gazze'yi ABD'den aldığı 22 bin bombayla vurdu. Yahudi kökenli ABD'li senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta, İsrail'e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

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