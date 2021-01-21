ABD nasıl bir güne uyanacak?

ABD'de Oval Ofis'i teslim alarak başkanlık görevine resmen başlayan Joe Biden'ın ilk icraatı, Trump yönetimince alınan bir dizi kararı geçersiz kılmak oldu. Peki, ilk günden önemli değişikliklere imza atan Biden yönetiminde, ABD'yi nasıl bir süreç bekliyor? Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri A Haber'de değerlendirdi.

ABD'de Oval Ofis'i teslim alarak başkanlık görevine resmen başlayan Joe Biden'ın ilk icraatı, Trump yönetimince alınan bir dizi kararı geçersiz kılmak oldu. Peki, ilk günden önemli değişikliklere imza atan Biden yönetiminde, ABD'yi nasıl bir süreç bekliyor? Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri A Haber'de değerlendirdi.