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ABD nasıl bir güne uyanacak?

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 09:28
Güncelleme:21.01.2021 09:55
ABD'de Oval Ofis'i teslim alarak başkanlık görevine resmen başlayan Joe Biden'ın ilk icraatı, Trump yönetimince alınan bir dizi kararı geçersiz kılmak oldu. Peki, ilk günden önemli değişikliklere imza atan Biden yönetiminde, ABD'yi nasıl bir süreç bekliyor? Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri A Haber'de değerlendirdi.

ABD'de Oval Ofis'i teslim alarak başkanlık görevine resmen başlayan Joe Biden'ın ilk icraatı, Trump yönetimince alınan bir dizi kararı geçersiz kılmak oldu. Peki, ilk günden önemli değişikliklere imza atan Biden yönetiminde, ABD'yi nasıl bir süreç bekliyor? Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden Trumpın izlerini siliyor! Görevinin ilk gününde 17 kararname birden imzaladı SON DAKİKA: ABD BAŞKANI JOE BİDEN TRUMP'IN İZLERİNİ SİLİYOR! GÖREVİNİN İLK GÜNÜNDE 17 KARARNAME BİRDEN İMZALADI
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