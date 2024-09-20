ABD Başkanı Biden Jessica Alba’dan iş istedi

Beyaz Saray, Meksika kökenli Amerikalıların buluştuğu etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ünlü oyuncu Jessica Alba katılımcılar arasındaydı. Başkan Biden ona övgüler yağdırdı. Konuğuna "Jessica; bir aktör, yapımcı, yazarsın. Ortaklık kurmayı bilen birisin." sözleriyle hitap etti. Ardından da "Eğer gerçekten iyiysem, belki bana bir iş bulabilirsin. Seni seviyorum." diyerek şakayla karışık iş istedi. Biden'ın görev süresi ocak ayında sona erecek.

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