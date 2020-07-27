AB gücü FRONTEX, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik ihlallerine ortak oldu

Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansının (FRONTEX), Yunanistan kara sularına ulaşan sığınmacıları kurtarmak yerine botu engelleyerek Yunan sahil güvenlik unsurlarının sığınmacıları geri itmesine yardımcı olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı. Yunanistan'ın yasa dışı faaliyetleri, birçok uluslararası kurum ve örgütün tepkisini çekerken, Yunan yetkililer ve FRNOTEX geri itmelere müdahil olduklarını inkar ediyor.