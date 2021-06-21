22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler! Muhteşem sonuç

28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler! Muhteşem sonuç

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2021 22:35
Güncelleme:21.06.2021 23:11
Çinli bir inşaat şirketi rekor sürede çok katlı bir bina inşa ederek, çok katlı binaları aylar veya yıllar değil saatler içinde inşa edilebileceğini ortaya çıkardı.

Çinli inşaat şirketi Broad Group, Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti.

Şirket, binanın inşasında prefabrik yapı sistemleri teknolojisi kullanarak, önceden bir fabrikada üretilen küçük bağımsız modüler birimleri birleştirerek binayı inşa etti. Konteyner boyutundaki prefabrik bağımsız modüler birimler, şantiye alanına kamyonlar ile taşındı ve vinç yardımı ile birbirinin üzerine konularak monte edildi. Bina tamamlandıktan sonra ise su ve elektrik sistemleri kuruluyor.

Şirket tarafından 13 Haziran'da paylaşılan binanın inşasına dair görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şirket yaptığı binayı ise "Standart konteyner boyutu, dünya çapında düşük maliyetli nakliye. Son derece basit yerinde kurulum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Broad Group, 2015 yılında da 57 katlı bir kuleyi aynı teknolojiyi kullanarak 19 günde inşa etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler
28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler
O isim A Haber'e konuştu!
O isim A Haber'e konuştu!
Esad rejiminden İdlib kırsalında katliam!
Esad rejiminden İdlib kırsalında katliam!
Macron'a seçimde büyük şok!
Macron'a seçimde büyük şok!
Esad rejimi İdlib'de katliam yaptı
Esad rejimi İdlib'de katliam yaptı
ABD uçak gemisinden görülmemiş prova!
ABD uçak gemisinden görülmemiş prova!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş!
Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Filistin İsrail ile olan anlaşmayı iptal etti
Filistin İsrail ile olan anlaşmayı iptal etti
İran 8. Cumhurbaşkanını seçti!
İran 8. Cumhurbaşkanını seçti!
Daha Fazla Video Göster