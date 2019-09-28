Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 58. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 57'nci bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 58'inci bölüm fragmanında "Sen benim kabul olmuş duamsın Nefes..." sözü dikkat çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 58. yeni bölüm fragmanı...