26 Eylül 2023, Salı
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Safir 5. bölüm fragmanı | "Bu yüzüğe her baktığında beni hatırla!"
Safir 5. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 5. bölüm fragmanına, "Bu yüzüğe her baktığında beni hatırla!" sözleri damga vuruyor.