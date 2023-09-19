19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Safir Videoları Safir 4. bölüm fragmanı | “Bir gün değil, bir an bile mutlu olmayacaksın!”

Safir 4. bölüm fragmanı | “Bir gün değil, bir an bile mutlu olmayacaksın!”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2023 12:28
Güncelleme:19.09.2023 12:28
Safir 4. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 4. bölüm fragmanına, “Bir gün değil, bir an bile mutlu olmayacaksın!” sözleri damga vuruyor.
“Bir gün değil, bir an bile mutlu olmayacaksın!”
“Bir gün değil, bir an bile mutlu olmayacaksın!”
Safir 3. bölüm 3. fragmanı | Birlikte gidiyoruz buradan!
Safir 3. bölüm 3. fragmanı | "Birlikte gidiyoruz buradan!"
Sonsuza kadar benimsin, bunu sakın unutma!
"Sonsuza kadar benimsin, bunu sakın unutma!"
Yaman ve Feraye dev bir yalanmış!
"Yaman ve Feraye dev bir yalanmış!"
“Al aklım gibi hissimi, Al çünkü özlüyorum...”
“Al aklım gibi hissimi, Al çünkü özlüyorum...”
“Feraye’ye evlenme teklifi ettim, o da kabul etti!”
“Feraye’ye evlenme teklifi ettim, o da kabul etti!”
Safir 2. bölüm fragmanı | Seninle evleneceğim!
Safir 2. bölüm fragmanı | "Seninle evleneceğim!"
Safir 1. bölüm 2. fragmanı | “Nasıl kıydın bana?”
Safir 1. bölüm 2. fragmanı | “Nasıl kıydın bana?”
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
"Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
atv’nin yeni dizisi Safir’in ikinci fragman yayınlandı
atv’nin yeni dizisi Safir'in ikinci fragman yayınlandı
atv’nin yeni dizisi Safir’den ilk fragman geldi!
atv’nin yeni dizisi Safir'den ilk fragman geldi!
Daha Fazla Video Göster