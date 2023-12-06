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Safir 15. bölüm fragmanı | "Annemin adını ağzına alma!"

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Giriş: 06.12.2023 13:30
Güncelleme:06.12.2023 13:30
Safir 15. bölüm fragmanı Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 15. bölüm fragmanına, "Annemin adını ağzına alma!" sözleri damga vuruyor.
Annemin adını ağzına alma!
"Annemin adını ağzına alma!"
“Ben bir an bu kabus hiç bitmeyecek sandım...”
“Ben bir an bu kabus hiç bitmeyecek sandım...”
Ateş, senin oğlun!
"Ateş, senin oğlun!"
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