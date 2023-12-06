06 Aralık 2023, Çarşamba
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Safir 15. bölüm fragmanı | "Annemin adını ağzına alma!"
Safir 15. bölüm fragmanı Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 15. bölüm fragmanına, "Annemin adını ağzına alma!" sözleri damga vuruyor.