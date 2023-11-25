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Safir 13. bölüm 2. fragmanı | “Karnındaki bebeğin babası ben miyim?”

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Giriş: 25.11.2023 16:15
Güncelleme:25.11.2023 16:15
Safir 13. bölüm 2. fragmanı Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 13. bölüm 2. fragmanına, “Karnındaki bebeğin babası ben miyim?” sözleri damga vuruyor.

Feraye ve Yaman'ın atölyedeki yakınlaşmalarına şahit olan Ateş, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu yüzden herkesin tek tek karşısına çıkar ve en çekindikleri soruları sorar. Ancak hiç kimse dürüstçe cevap vermez. Çünkü herkesin eli kolu bağlıdır, hayatları pahasına korudukları sırlar vardır. Diğer yandan Feraye ve Yaman'ın peşine düşen tek kişi Ateş değildir. Aleyna da bazı şeyleri çözmeye başlamıştır. Ancak güvenilmez biri olarak görüldüğü için, kimse onun ithamlarını ciddiye almaz. Ateş dışında… Yaman ise atölyede Feraye ile kilitli kalmalarının ardındaki gizemi çözmeye çalışırken Feraye'nin karnındaki bebeğin babasının kendisi olduğundan şüphelenir. Bu şekilde sonuca ulaşamayan Ateş sonunda herkesi bir araya getirip yüzleştirmeye karar verir. Gece her şey onun planladığı gibi başlar. Yoksa bütün sırlar ortaya mı dökülecektir? Yaman, Feraye'nin bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenecek mi?

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