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Safir 11. bölüm 2. fragmanı | “Feraye ve ben, bebek bekliyoruz…”

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Giriş: 12.11.2023 10:45
Güncelleme:12.11.2023 10:45
Safir 11. bölüm 2. fragmanı Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 11. bölüm 2. fragmanına, “Feraye ve ben, bebek bekliyoruz…” sözleri damga vuruyor.

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar. Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır? Şirkette de işler karışmaktadır. Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder. Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder. Şirketin başına kim geçecektir, Yaman mı Ateş mi? Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur. İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

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Safir 11. bölüm 2. fragmanı | “Feraye ve ben, bebek bekliyoruz…”
Safir 11. bölüm 2. fragmanı | “Feraye ve ben, bebek bekliyoruz…”
Safir 11. bölüm fragmanı | Feraye ben sana aşık oldum...
Safir 11. bölüm fragmanı | "Feraye ben sana aşık oldum..."
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