ATV'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 8. bölümünde gerçekler ortaya çıktı. Gonca'nın sakladığı detayların peşine düşen Maria, Mustafa'nın hayatta olduğunu öğrendi.

Candemir Ailesi, Mustafa'nın yasını tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.

Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa'nın yanına gider. Mustafa'yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.

MARİA GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Maria gizlice Gonca'nın odasına girip telefonunu kurcalar. Gonca'nın arkadaşı ile mesajlarını okuyan Maria, Mustafa'nın yaşadığını öğrendi. Odadan çıkarken Gonca'ya yakalanan Maria, "Ne işin var benim odamda? Neden böyle hırsız gibi kaçıyorsun?" sorularına kısa süre cevap veremedi.

Daha sonra Maria, Gonca'ya "teklifini kabul ediyorum. Kaçmama yardım et" diyerek konuyu değiştirip odadan çıktı.