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02.12.2019
Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına ambargo koyan dizisi Kuruluş Osman’ın 3. Bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit’in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizi büyük beğeni topladı.
KURULUŞ OSMAN İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.
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