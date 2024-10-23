23 Ekim 2024, Çarşamba
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Holding İkinci Tanıtım
atv'nin merakla beklenen Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi "Holding" yakında ekran yolculuğuna başlayacak. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.