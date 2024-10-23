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Holding İkinci Tanıtım

Holding İkinci Tanıtım

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Giriş: 23.10.2024 11:44
Güncelleme:23.10.2024 11:44
atv'nin merakla beklenen Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi "Holding" yakında ekran yolculuğuna başlayacak. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.
Holding İkinci Tanıtım
Holding İkinci Tanıtım
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Holding yeni sezonda atv'de!
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