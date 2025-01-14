Bir Gece Masalı 18. Bölüm 2. Fragman

Canfeza’nın babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir; Canfeza’ya babasıyla işbirliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalır. Canfeza’nın sevgisinden şüphesi olduğunu öğrendiğinde ise adeta alt üst olur. Pişmanlık içinde Canfeza’yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmaya karar veren Mahir, yeni yıl gecesi evliliklerini gerçek bir evliliğe çevirmeye ve özür dilemeye karar verir. Yeniden Urfa’lı ve Şehrazad olacaklardır. Ferman’ın organize ettiği yılbaşı eğlencesi ise büyük sırların patlamasına ve yeni aşkların başlangıcına gebedir. Herkes tüm kırgınlıkları ve yanlış anlamaları eski yılda bırakıp harika bir gece geçirirken yeni yılın ilk sabahına kimse eskisi gibi uyanmayacaktır.