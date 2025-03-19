Başka Bir Gün 8. Bölüm 2. Fragman

Nehir, Deniz'i almak için geldiğinde Deniz, Zülfü'nün sorgulamasıyla o gece Selin ölürken yanında olduğunu itiraf etmiştir. Zülfü daha fazlası olduğundan şüphelenirken Nehir, kızını alıp gider. Ancak bu durum içinde bir sorgulamaya neden olur. Deniz'in bu vicdan yüküyle yaşamasını istemiyor, doğru olanı yapması gerektiğini düşünüyordur. Serdar buna şiddetle karşı çıkar. İkisi bu konuda büyük bir anlaşmazlığa düşer, zaten kötü olan araları daha da gerilir. Üstelik Aytunç; Nehir'e, Serdar'ın hala Suzan'la görüştüğünü düşündüklerini söyler. Nehir, Serdar'a güvenemeyeceğinden emin olur. Deniz konusunda kendi bildiğini yapar. Ancak bunun çok acı sonuçlar doğuracağından habersizdir.